Alessandra Ambrosio Burning Man'e damga vurdu

Alessandra Ambrosio Burning Man'in belki de en cesur ünlülerinden biriydi.

Alessandra Ambrosio’nun kartalı konuşuldu

1 / 9 Sosyal medya hesaplarından festival boyunca son derece özgür ve cesur kareler paylaşan ünlü modeller çok sayıda paylaşım yapmaktan da geri durmadı. Bu paylaşımlar arasında dikkat çeken detaylardan biri de özgün kostümler oldu.

2 / 9 Birbirinden çılgın kostümlerini görücüye çıkaran ünlü isimler arasına 37 yaşındaki Brezilyalı model Alessandra Ambrosio da katıldı

3 / 9 Dizine kadar gelen çizmelerinin üzerine neredeyse hiçbir şey giymeyen ve kırmızı bir pelerinle kostumünü tamamlayan Ambrosio bu karesine beğeni yağdı.

4 / 9 Ünlü modelin bikini altının üzerinde bulunan kartal motifi takipçilerinin ilgisini çekti.

5 / 9 Seksi model bu bikini altı detayıyla pek çok ünlü ismin açık ara önüne geçti.

6 / 9 İŞTE SEKSİ MODELİN BURNING MAN POZLARI

7 / 9

8 / 9