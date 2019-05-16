MAGAZİN

Alessandra Ambrosio Cannes'da şovunu yaptı

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.05.2019 11:01 | Son Güncelleme

Seksi model Alessandra Ambrosio, Cannes Film Festivali'nde giydiği kırmızı elbise ile şovunu yaptı.

Cannes Film Festivali'ne katılan ünlüler kırmızı halıda kendilerini göstermeye başladı. Alessandra Ambrosio Bella Hadid'in 2016 yılında giydiği kırmızı elbisenin benzeriyle dikkat çekti.

Büyüledi

2016'da Cannes Film Festivali'ne kim damga vurdu dense muhakkak akıllara Bella Hadid ve kırmızı muhteşem elbibesi gelir. Ondan sonra bu tarz elbiseyi kimler kimler giydi de Bella kadar gündem olamadı.
Yine Cannes başladı ve gözler Fransa'ya çevrildi. Bella Hadid'in giydiğine benzer bir elbise giyen Alessandra Ambrosio ise Bella Hadid kadar olmasa da büyüledi.
Victoria Secret'ın eski meleklerinden olan Alessandra Ambrosio cesur olmayı seven bir isim... Vücuduyla gençlere taş çıkaran güzel model kırmızı elbisesiyle şovunu yaptı, pozunu verdi.
Zaman zaman rüzgarda zorlansa da podyum deneyimi sayesinde üstesinden gelen güzel model dağınık saçları ve metalik topuklu ayakkabıyla kıyafetini tamamlamıştı.
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