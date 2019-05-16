Alessandra Ambrosio Cannes'da şovunu yaptı

Cannes Film Festivali'ne katılan ünlüler kırmızı halıda kendilerini göstermeye başladı. Alessandra Ambrosio Bella Hadid'in 2016 yılında giydiği kırmızı elbisenin benzeriyle dikkat çekti.

Büyüledi

2016'da Cannes Film Festivali'ne kim damga vurdu dense muhakkak akıllara Bella Hadid ve kırmızı muhteşem elbibesi gelir. Ondan sonra bu tarz elbiseyi kimler kimler giydi de Bella kadar gündem olamadı.

Yine Cannes başladı ve gözler Fransa'ya çevrildi. Bella Hadid'in giydiğine benzer bir elbise giyen Alessandra Ambrosio ise Bella Hadid kadar olmasa da büyüledi.

Victoria Secret'ın eski meleklerinden olan Alessandra Ambrosio cesur olmayı seven bir isim... Vücuduyla gençlere taş çıkaran güzel model kırmızı elbisesiyle şovunu yaptı, pozunu verdi.