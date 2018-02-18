MAGAZİN

Alessandra Ambrosio'dan çırılçıplak tatil pozu

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.02.2018 11:14 | Son Güncelleme

Tatil için Meksika'yı tercih eden ünlü Victoria's Secret modellerinden Alessandra Ambrosio, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini tatiline ortak etti.

17 yıldır Victoria's Secret podyumunda boy gösteren ve bu yıl son kez melek olan Alessandra Ambrosio şu aralar arkadaşları ve çocuklarıyla tatilde.

Cesur pozların kadını

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Pek çok ünlü model gibi milyonlarca takipçisi olan Ambrosio, gününü gün ettiği Meksika tatilinden zaman zaman görüntüler paylaşıyor.
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36 yaşındaki eski model son olarak geride bıraktığımız Cumartesi günü ‘Tamamen doğal’ notuyla çıplak bir fotoğrafını paylaştı.
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Salıncak tipi hasır bir koltuk üzerinde çektirdiği çıplak fotoğrafı paylaşmakta bir sıkıntı görmeyen Ambrosio, paylaşımına düştüğü notla hem yeni nesil mankenlere göndermede bulundu hem de kendisine ne kadar güvendiğini ortaya koydu.
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Seksi model bu yıl son kez Victoria Secret podyumunda boy göstermiş ve artık melek olarak podyumda yer almayacağını açıklamıştı.
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Güzel model daha önce yaptığı bazı açıklamalarla da olay olmuştu.
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Cristiano Ronaldo’yu çok beğendiğini söyleyen Brezilyalı model, “Ronaldo ile öpüşürüm, ona öpücüklerimi gönderiyorum” demişti.
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Ambrosio ayrıca, Neymar’ın yakın arkadaşı olduğunu belirtirken; “”Neymar ile evlenirim, o hayran olduğum biri” diyerek gündeme gelmişti.
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