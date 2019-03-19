Alessandra Ambrosio göz kamaştırdı

Güzel modelin eğlenceli halleri dikkat çekti.

Alessandra Ambrosio plaj voleybolunda göz doldurdu!

Büyük kızı Anja'nın da eşlik ettiği model uzun süre plaj voleybolu oynadı.

Alessandra Ambrosio'nun keyifli olduğu görüldü.

İşte Alessandra Ambrosio'nun plaj voleybolundaki anlarından kareler...

Alessandra Ambrosio Polonya ve İtalyan soyundan gelmektedir .

Guess, Victoria's Secret ve Next gibi markaların modelliğini yapan Ambrosio'nun tüm dünyada ün kazanması, her yıl Aralık ayında düzenlenen Victoria’s Secret iç çamaşırı markasının defilelerinde boy göstermeye başlamasıyla gerçekleşti.

Küçükken görünüşünden hiç de memnun olmayan model, 11 yaşındayken ameliyatla kulaklarını yapıştırdı. Modellikle çok genç yaşta tanışan Alessandra Ambrosio, 1996 yılında Elite Model Ajansı’nın düzenlediği güzellik yarışmasına katıldı.

Burada dereceye girememesine rağmen yarışmadan bir yıl sonra Elite Ajansı’yla çalışmak üzere bir kontrat imzaladı.

Victoria’s Secret markasının dünyanın birçok ülkesinde merakla beklenen defilelerine ilk kez 2000 yılında çıktı ve bu tarihten beri de bu marka için çalışıyor.

2004 yılında Victoria’s Secret Pink adlı koleksiyonun ilk baş modeli oldu. 2005 yılı defilesinde ise tamamen şekerden yapılmış iç çamaşırı giyerek podyuma çıktı.

Alessandra Ambrosio, nişanlısı Kaliforniyalı iş adamı Jamie Mazur'dan, ilk çocuğunu 4 Ağustos 2008 de Florianopolis, Brezilya'da dünyaya getirdi, Kızlarına Anja Louise Ambrosio, adını verdiler.