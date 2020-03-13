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Alessandra Ambrosio koronavirüs engeli tanımadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2020 15:40 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ikinci koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Brezilyalı model Alessandra Ambrosio ise tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse rağmen 17 Mart'ta İstanbul Kongre Merkezi Auditorium'da podyuma çıkacak.

Alessandra Ambrosio

İstanbul'da düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show için dünyanın bilinen en eski yerleşim birimi Göbeklitepe konseptinde podyum hazırlanacak.
Ürün tanıtımı yapacak mankenler arasında, dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio da yer alacak.
Alessandra Ambrosio, Dosso Dossi Fashion Show'un 17 Mart'taki İstanbul Kongre Merkezi Auditorium'da, Göbeklitepe temalı podyumda modellik yapacak.

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Defilenin baş mankeni olan Ambrosio, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'de de ikinci vakasına rastlanmasına rağmen podyuma çıkacak.
Ambrosio ile diğer mankenler, 10 metre yüksekliğindeki podyumda ürünleri tanıtacak.
Podyuma çıkacak diğer isimler arasında Özge Ulusoy, Şevval Şahin, Pınar Tartan, Buse İskenderoğlu, Ecem Çırpan ve Büşra Turan da yer alıyor.
Öte yandan dünya mirası sit alanı olarak gösterilen Göbeklitepe'nin ve Anadolu'nun tanıtımı için hazırlık yaptıklarını anlatan Dosso Dossi yönetimi, defileyi yurt içi ve yurt dışından yüzlerce basın mensubunun takip edeceğini söylemişti.
Alessandra Ambrósio, 11 Nisan 1981'de Brezilya'da dünyaya geldi.
Ambrosio'nun tüm dünyada ün kazanması, her yıl Aralık ayında düzenlenen Victoria’s Secret iç çamaşırı markasının defilelerinde boy göstermeye başlamasıyla gerçekleşti.
1996 yılında Elite Model Ajansı’nın düzenlediği güzellik yarışmasına katıldı.
Burada dereceye girememesine rağmen yarışmadan bir yıl sonra Elite Ajansı’yla çalışmak üzere bir kontrat imzaladı.
Victoria’s Secret markasının dünyanın birçok ülkesinde merakla beklenen defilelerine ilk kez 2000 yılında çıktı ve bu tarihten beri de bu marka için çalışıyor.
How I Met Your Mother adlı dizide ve 2006 yılında Casino Royal filminde de küçük bir rol aldı.
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Anahtar Kelimeler:
alessandra ambrosio, koronavirüs,

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