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  4. Alessandra Ambrosio'nun bitmeyen tatili! Bikini izi dikkat çekti

Alessandra Ambrosio'nun bitmeyen tatili! Bikini izi dikkat çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 13:52 | Son Güncelleme

Ünlü model 2019'un son haftasında çıktığı tatiline nokta koymak istemiyor. Model Alessandra Ambrosio, geçen yılın son çeyreğinde çıktığı tatilini sürdürüyor. İki çocuk annesi Ambrosio, kış tatili için memleketi Brezilya'nın en gözde köşelerinden Florianapolis'i seçti.

Alessandra Ambrosio önceki gün tekne keyfi yaparken görüntülendi. Ten rengi bir mayokini giyen Ambrosio, görünümünü bir şapka ile tamamladı. Ünlü modelin takılarından da vazgeçmediği dikkat çekti. Ambrosia'ya tatilinde sevgilisi Nicolo Oddi ile eski ilişkisinden dünyaya gelen kızı Anja ile oğlu Noah da eşlik ediyor.

Ambrosio, daha önce iş adamı Jamie Mazur ile nişanlıydı. Fakat çift evlenmeden yollarını ayırdı. Ambrosio, daha sonra da İtalyan işadamı ve model Nicolo Oddi ile birlikte olmaya başladı. Çift, sık sık çıktıkları tatillerde romantik görüntüler sergiliyor.

Ambrosio, adını Victoria's Secret modeli olarak duyurmuştu. Oradan ayrıldıktan sonra yoluna devam etti. Ambrosio, birkaç kez Türkiye'ye de gelip podyuma çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
alessandra ambrosio, tatil,

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