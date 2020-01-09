Alessandra Ambrosio'nun bitmeyen tatili! Bikini izi dikkat çekti

Alessandra Ambrosio önceki gün tekne keyfi yaparken görüntülendi. Ten rengi bir mayokini giyen Ambrosio, görünümünü bir şapka ile tamamladı. Ünlü modelin takılarından da vazgeçmediği dikkat çekti. Ambrosia'ya tatilinde sevgilisi Nicolo Oddi ile eski ilişkisinden dünyaya gelen kızı Anja ile oğlu Noah da eşlik ediyor.

Ambrosio, daha önce iş adamı Jamie Mazur ile nişanlıydı. Fakat çift evlenmeden yollarını ayırdı. Ambrosio, daha sonra da İtalyan işadamı ve model Nicolo Oddi ile birlikte olmaya başladı. Çift, sık sık çıktıkları tatillerde romantik görüntüler sergiliyor.

Ambrosio, adını Victoria's Secret modeli olarak duyurmuştu. Oradan ayrıldıktan sonra yoluna devam etti. Ambrosio, birkaç kez Türkiye'ye de gelip podyuma çıkmıştı.

