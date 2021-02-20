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Alessandra Ambrosio'nun Brezilya'da son günü

20.02.2021 14:56 | Son Güncelleme:
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Ünlü model Alessandra Ambrosio, hem iş hem de tatil için gittiği memleketi Brezilya'da son gününü geçirdi. Tatilin son gününde çocuklar gibi eğlenen Ambrosio, son gününde de denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Pandemiden en az etkilenen kişilerden biri de ünlü model Alessandra Ambrosio oldu.

2021'in ilk aylarından beri hemen hemen her gün Miami'de bulunan evinin yakınındaki plajda görüntülenen Ambrosio, bu kez rotayı ülkesi Brezilya'ya çevirmişti.

MEMLEKETİNDE SON GÜNÜ

Annesi ve babası ile hasret gideren iki çocuk annesi olan manken, sık sık Florinapolis kentinde objektiflere yansıyor. Alessandra Ambrosio, bu kez sadece tatil yapmak için değil, kendi markasının çekimlerini gerçekleştirmek için meslektaşlarıyla kamera karşısına geçti.

Çekimleri tamamen bitiren Alessandra Ambrosio, Brezilya'daki son gününde ise denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

Alessandra Ambrosio'nun Brezilya'da son günü

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