Alessandra Ambrosio'nun Brezilya'da son günü

Pandemiden en az etkilenen kişilerden biri de ünlü model Alessandra Ambrosio oldu.

2021'in ilk aylarından beri hemen hemen her gün Miami'de bulunan evinin yakınındaki plajda görüntülenen Ambrosio, bu kez rotayı ülkesi Brezilya'ya çevirmişti.

MEMLEKETİNDE SON GÜNÜ

Annesi ve babası ile hasret gideren iki çocuk annesi olan manken, sık sık Florinapolis kentinde objektiflere yansıyor. Alessandra Ambrosio, bu kez sadece tatil yapmak için değil, kendi markasının çekimlerini gerçekleştirmek için meslektaşlarıyla kamera karşısına geçti.

Çekimleri tamamen bitiren Alessandra Ambrosio, Brezilya'daki son gününde ise denizin ve güneşin keyfini çıkardı.