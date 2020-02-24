Alessandra Ambrosio Rio Festivali'ne damga vurdu!

Arkadaşı Sabrina Sato ile festivalin açılışını tribünden izleyen Alessandra Ambrosio, gümüş rengi kostümüyle göz kamaştırdı.

Alessandra Ambrosio Rio Festivali'nde

Festivalin geçit törenine damga vuran eski Victoria's Secret modeli, bocuklarla bezeli iki parçalı küstümüyle tüm bakışları üzerine çekti.

Alessandra Ambrosio kimdir? Alessandra Ambrosio, 11 Nisan 1981 yılında Brezilya Erexim’de dünyaya geldi. Küçükken görünüşünden hiç de memnun olmayan model, 11 yaşındayken ameliyatla kulaklarını yapıştırdı.

Modellikle çok genç yaşta tanışan Alessandra Ambrosio, 1996 yılında Elite Model Ajansı’nın düzenlediği güzellik yarışmasına katıldı. Burada dereceye girememesine rağmen yarışmadan bir yıl sonra Elite Ajansı’yla çalışmak üzere bir kontrat imzaladı.

Modelin üstlendiği ilk önemli iş, Elle Dergisi'nin Brezilya baskısının kapağı için poz vermesi oldu. Ününü yavaş yavaş arttırmaya başladı ve 2000 yılında Guess markası, modeli sonbahar koleksiyonunu tanıtmak için kullanmaya karar verdi.

Bunun ardından Revlon markası için çalışmaya başlayan Ambrosio, yine 2000 yılında kariyerindeki en önemli adımı attı ve Victoria’s Secret ile çalışmaya başladı.

Ayrıca Pirelli Takvimi'nde de yer aldı. Victoria’s Secret markasının dünyanın birçok ülkesinde merakla beklenen defilelerine ilk kez 2000 yılında çıktı ve bu tarihten beri de bu marka için çalışıyor.

Alessandra Ambrosio, nişanlısı Kaliforniyalı iş adamı Jamie Mazur'dan, ilk çocuğunu 4 Ağustos 2008 de Florianopolis, Brezilya'da dünyaya getirdi. Kızlarına Anja Louise Ambrosio, adını verdiler.

Alessandra doğum yaptıktan 3 ay sonra VS'ın 2008 şovuna çıktı. 7 Mayıs 2012'de Noah Phoenix Ambrosio Mazur adını verdiği oğlu dünyaya geldi.

2016 Rio Yaz Olimpiyatları tanıtım yüzleri arasında yer alan Brezilyalı süper model gönüllü rehberlik ve NBC televizyonu için muhabirlik yaptı.

Ambrosio ile Jamie Mazur 10 yıllık birliktelikleri geçen sene sonlandırdı. Çiftin ayrılığı, sosyal medyada uzun süredir birlikte paylaşım yapmamalarından ve sosyal etkinliklere birlikte katılmamalarıyla anlaşıldı.