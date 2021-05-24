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Alessandra Ambrosio sevgilisini öpücüklere boğdu

24.05.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü model Alessandra Ambrosio, Kaliforniya Santa Monica'da sevgilisiyle tatil yaparken görüntülendi. Sevgilisinin yanından bir an olsun ayrılmayan Ambrosio'nun samimi halleri gözden kaçmadı.

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Eski Victoria's Secret modeli Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, Kaliforniya Santa Monica'da devam ediyor.

Bütün sene pandemiye rağmen her fırsatta kendisini denize atan ünlü model, dünya basınında 'bütün sene tatil yaptı' başlıklarıyla sık sık haber oluyor.

Yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu Nicolo Oddi'den ayrılan model Alessandra Ambrosio, Mart ayından bu yana iş insanı Richard Lee ile dolu dizgin bir aşk yaşıyor.

Buldukları her fırsatta birbirlerini öpücüklere boğan sevgililer, etraftaki meraklı bakışlara aldırmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Alessandra Ambrosio
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