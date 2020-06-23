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Alessia Tedeschi'den C. Ronaldo'ya nispet pozları

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2020 14:22 | Son Güncelleme

İtalyan modeli Alessia Tedeschi, 2015'te Cristiano Ronaldo ile olan kısa ilişkisi ile tanınıyor. Ünlü model o zamandan beri medyanın dikkatini çekmek için elinden geleni yapıyor.

Son zamanlarda paparazzilerin dikkatini çekmeyi başaran güzel güzel model, İtalyan plajlarının birinde yakalandı.

29 yaşındaki Alessia Tedeschi, etkileyici vücudu ve ona küçük gelen bikinisiyle tüm bakışları üzerine çekti.

FUTBOLCU AŞKI!

Alessia Tedeschi, daha önce ünlü futbolcu Marco Borriello, ünlü eski teknik direktör Marcelo Lippi'nin oğlu Davide Lippi, Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Blerim Dzemaili ve Milan'ın Onursal Başkanı Silvio Berlusconi'nin oğlu Luigi Berlusconi ile aşk yaşamıştı.

ALESSİA TEDESCHİ KİMDİR?

Alessia Tedeschi 29 yaşında. 1991 yılında Milano'da doğdu. Genç model futbol dünyasında yaşadığı aşklarla tanınıyor.

Alessia Tedeschi

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