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Aletli pilates hareketleri ile sımsıkı bir vücuda sahip olun!

15.01.2021 10:56 | Son Güncelleme:
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Pilates hareketleri güçlü kaslara sahip olmak için tercih edilen bir spordur. Aletli pilates hareketleri faydaları ile dikkat çekmektedir. Kasları kuvvetlendiren, sırt ağrılarını dinden, duruşu düzelten aletli pliates hareketleri, kemiklerin güçlenmesine, hızlı yağ yakımına ve bölgesel incelmeye yardımcı olur. Rahat uygulanması ile de tercih edilen reformer pilates yani aletli pilatesin faydaları arasında eklem rahatsızlıklarının giderilmesi ve kan dolaşımının artması da vardır.

Aletli pilates hareketlerin daha kolay uygulanması konusunda kişilere yardım eder. Pilates egzersizleri için özel üretilmiş ekipmanlardan biri reformer aletidir. Diz eklemlerinin kuvvetlendirilmesini sağlayan aletli pilates hareketleri ile duruşunuzu düzeltebilir, daha sıkı kalçalara ve daha dik omuzlara sahip olabilirsiniz.

ALETLİ PİLATES HAREKETLERİNDEN DİZ EKLEMLERİNE ÖZEL EGZERSİZLER

Diz eklemini kuvvetlendirici egzersizler için, sırt üstü yatılır. Topuklar, bacaklar birbirine paralel olacak şekilde birleştirilir. Nefes alıp verirken makine ileri geri itilir. Her hareket yaklaşık 10 - 12 tekrar yapılabilir. Aynı hareketler parmak ucunda da yapılabilir.

Ayakta diz eklemini kuvvetlendirici hareket için sol ayak topuzun altına konur. Diğer ayak ayak tabanına yaslanır, diz makinenin üzerine konur, kollar ucuna yaslanır. Sol bacakla ileri geri hareketler yapılır.

ALETLİ PİLATESTE KALÇA VE BACAK EGZERSİZLERİ NELERDİR?

Reformer üzerinde kalça için köprü hareketi yapacağız. Ayaklar barın üzerinde, dizler birbirine paralel biçimde olmalıdır. Bu pozisyonda kalça yukarı doğru kaldırılır. Nefes verirken yavaş yavaş doğal pozisyona dönülür. Bacaklara takılan kayışlar yardımıyla da egzersizlere devam edilir.

ALETLİ PİLATESTE SIRT EGZERSİZLERİ NELERDİR?

Sırt kaslarını kuvvetlendirmek için makine üzerinde egzersizler yapılabilir. İpler ele alınır, kollar birbirine paralel bir şekilde ve sırt düz bir şekilde tutulur. Nefes alıp verirken ipler kendimize doğru çekilir ve bırakılır. Kayışların çapraz tutulduğu egzersiz şekli de yapılabilir.

ALETLİ PİLATESTE OMUZ EGZERSİZLERİ NELERDİR?

Omuz egzersizi yapmak için, kayışla çalışmak mümkündür. Nefes alıp verirken kayışı kendimize doğru çekip bırakmakla omuz egzersizleri yapılabilir.


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