Aletli pilates hareketleri ile sımsıkı bir vücuda sahip olun!

Aletli pilates hareketlerin daha kolay uygulanması konusunda kişilere yardım eder. Pilates egzersizleri için özel üretilmiş ekipmanlardan biri reformer aletidir. Diz eklemlerinin kuvvetlendirilmesini sağlayan aletli pilates hareketleri ile duruşunuzu düzeltebilir, daha sıkı kalçalara ve daha dik omuzlara sahip olabilirsiniz.

ALETLİ PİLATES HAREKETLERİNDEN DİZ EKLEMLERİNE ÖZEL EGZERSİZLER

Diz eklemini kuvvetlendirici egzersizler için, sırt üstü yatılır. Topuklar, bacaklar birbirine paralel olacak şekilde birleştirilir. Nefes alıp verirken makine ileri geri itilir. Her hareket yaklaşık 10 - 12 tekrar yapılabilir. Aynı hareketler parmak ucunda da yapılabilir.

Ayakta diz eklemini kuvvetlendirici hareket için sol ayak topuzun altına konur. Diğer ayak ayak tabanına yaslanır, diz makinenin üzerine konur, kollar ucuna yaslanır. Sol bacakla ileri geri hareketler yapılır.

ALETLİ PİLATESTE KALÇA VE BACAK EGZERSİZLERİ NELERDİR?

Reformer üzerinde kalça için köprü hareketi yapacağız. Ayaklar barın üzerinde, dizler birbirine paralel biçimde olmalıdır. Bu pozisyonda kalça yukarı doğru kaldırılır. Nefes verirken yavaş yavaş doğal pozisyona dönülür. Bacaklara takılan kayışlar yardımıyla da egzersizlere devam edilir.