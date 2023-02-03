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Alev alan aracını yol kenarına çekince, park halindeki otomobili de yaktı

03.02.2023 01:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da seyir halindeki bir otomobil bir anda yanmaya başladı. Sürücü, aracı kenara çekip indi ancak büyüyen yangın park halindeki başka bir otomobile de sıçradı. Yangında, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Alev alan aracını yol kenarına çekince, park halindeki otomobili de yaktı

Elazığ'daki araç yangını, Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye, sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobilde seyir halindeyken yangın çıktı.

PARK HALİNDEKİ ARAÇ DA YANDI

Sürücü, aracı kenara çekip inmesinin ardından alevler yükseldi ve park halindeki başka bir otomobile sıçradı. Alev alev yanan araçlardan çıkan dumanlar çevreyi sardı.

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Yangına ilk müdahale araçlarında yangın tüpü bulunan diğer sürücülerden geldi. Haber verilmesi üzerine itfaiye ekiplerinin bölgeye ulaşıp söndürdüğü aracın kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

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O anları çevrede bulunanlar cep telefonuyla saniye saniye kaydetti. (İHA)

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