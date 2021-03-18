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Alev alan kamyonet hurda yığınına döndü

18.03.2021 14:34 | Son Güncelleme:
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Adıyaman’da alev alarak cayır cayır yanan kamyonet küle döndü.Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Çelikhan karayolunun 20.

Adıyaman’da alev alarak cayır cayır yanan kamyonet küle döndü.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Çelikhan karayolunun 20. kilometresinde köy yoluna giren Ferhat A. idaresindeki 02 FE 856 plakalı Dacia marka kamyonet alev alarak yanmaya başladı. Aracın elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden sürücü alevlere müdahale ederek, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda küle dönen araç hurda yığınına döndü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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