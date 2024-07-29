Alev alan motosiklete ilginç müdahale! Binadan kovayla su döktüler

Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet bir anda alev aldı. Yanmaya başlayan motosikletin üstündeki sürücüsü can havliyle indi. Motosikleti ise yol kenarına devirdi.

YANAN MOTOSİKLETE İLGİNÇ MÜDAHALE

Alevlerin artması üzerine çevredeki vatandaşlar ellerine aldıkları kovalarla motosiklete su dökmeye başladı. Söndürme çalışmaları devam ederken caddede üzerinde bulunan binadaki bir vatandaş, aşağıya kova ile su döktü. İlginç anlar ise kameralara yansıdı. Bir süre sonra alevler söndürülürken, motosiklet ise kullanılamaz hale geldi. (İHA)



Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır