HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Alev alan motosiklete ilginç müdahale! Binadan kovayla su döktüler

Alev alan motosiklete ilginç müdahale! Binadan kovayla su döktüler

29.07.2024 11:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’de seyir halindeyken alev alan motosiklete vatandaşlar kovayla müdahale etti. Binadaki bir vatandaşın ise motosiklete yukarıdan kovayla su döktü. İlginç anlar kameralara yansıdı.

Alev alan motosiklete ilginç müdahale! Binadan kovayla su döktüler

Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet bir anda alev aldı. Yanmaya başlayan motosikletin üstündeki sürücüsü can havliyle indi. Motosikleti ise yol kenarına devirdi.

8ec7960a-2815-4efa-9140-12534861216f

YANAN MOTOSİKLETE İLGİNÇ MÜDAHALE

Alevlerin artması üzerine çevredeki vatandaşlar ellerine aldıkları kovalarla motosiklete su dökmeye başladı. Söndürme çalışmaları devam ederken caddede üzerinde bulunan binadaki bir vatandaş, aşağıya kova ile su döktü. İlginç anlar ise kameralara yansıdı. Bir süre sonra alevler söndürülürken, motosiklet ise kullanılamaz hale geldi. (İHA)

f71e4848-8204-494a-9ed5-4e017618ae95
Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Yaz ishalinde ‘hijyen' uyarısı! Ölüme kadar ilerleyebiliyorYaz ishalinde ‘hijyen' uyarısı! Ölüme kadar ilerleyebiliyor
Anahtar Kelimeler:
yangın motosiklet
En Çok Okunan Haberler
Her ay 641 lira ek ödeme yapılacak

Her ay 641 lira ek ödeme yapılacak

UEFA harekete geçti! G.Saray Şampiyonlar Ligi'ne alınmayabilir

UEFA harekete geçti! G.Saray Şampiyonlar Ligi'ne alınmayabilir

Sıcaktan bunaldı, yaptığına kendi de inanamadı! 6 ayda bitirdi: 500 bin lira teklif ettiler, satmadım

Sıcaktan bunaldı, yaptığına kendi de inanamadı! 6 ayda bitirdi: 500 bin lira teklif ettiler, satmadım

Arkadaşlık sitesi kabusu yaşattı '16 yaşındaki kardeşimizin bu evde ne işi var?'

Arkadaşlık sitesi kabusu yaşattı '16 yaşındaki kardeşimizin bu evde ne işi var?'

Orta Doğu'da savaş tamtamları çalıyor! İsrail saldırıları başladı: Uçuşlar ertelendi, ülkeler vatandaşlarını geri çağırıyor...

Orta Doğu'da savaş tamtamları çalıyor! İsrail saldırıları başladı: Uçuşlar ertelendi, ülkeler vatandaşlarını geri çağırıyor...

Erdoğan ile Erbakan arasında ipler gerildi

Erdoğan ile Erbakan arasında ipler gerildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın en ikonik modellerinden...

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın en ikonik modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.