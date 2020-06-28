HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Alev alan motosikleti söndürmek yerine bırakıp kaçtılar

Alev alan motosikleti söndürmek yerine bırakıp kaçtılar

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2020 16:48 | Son Güncelleme

Sivas’ta sürücü ve yanında bulunan yolcu alev alan motosikleti söndürmek yerine olay yerinde bırakıp kaçtılar.

Edinilen bilgilere göre, olay, Şeyh Şamil Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen plakasız motosiklet cadde üzerinde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle bir anda alev aldı. İsimleri bilinmeyen sürücü ile yanında bulunan yolcu motosikleti söndürmek yerine olay yerinde bırakıp kaçtı. Durumu gören bir vatandaş eline aldığı yangın tüpüyle alev alan motosikleti ilk müdahaleyi yaptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından kullanılmaz hale gelen motosiklet çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

“VATANDAŞLIK GÖREVİMİ YAPTIM”

Motosikleti söndüren duyarlı vatandaş Celil Selçuk Akpolat, vatandaşlık görevini yaptığını ifade ederek, “Eşim balkondan bakarken motorun yandığını söyledi. Bende koşarak arabadan yangın tüpünü aldım. Söndürmeye çalıştım. Süren iki çocuk herhalde 15-16 yaşlarında aşağı doğru kaçmaya başladı. Ben vatandaşlık görevimi yaptım. Söndürmeye çalıştım. Benim yangın tüpüm yetmedi. Bir yangın tüpü daha aldım. O sırada sağ olsun hemen itfaiye yetişti” dedi.

İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldımDondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
İsteyene ücretsiz yemek verdi, ikinci şubeyi açtıİsteyene ücretsiz yemek verdi, ikinci şubeyi açtı
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni aşkıyla arasında 42 yaş fark var!

Yeni aşkıyla arasında 42 yaş fark var!

Sınava giden genç kıza ceza şoku

Sınava giden genç kıza ceza şoku

Kut-ül Amere isyanı! 'Bitsin artık şu talan!'

Kut-ül Amere isyanı! 'Bitsin artık şu talan!'

'Akraba kurbanı oldum' dedi! Gerçek ise bambaşka çıktı

'Akraba kurbanı oldum' dedi! Gerçek ise bambaşka çıktı

Narkoz etkisindeki yaşlı adamın yaptığı sosyal medyada olay oldu

Narkoz etkisindeki yaşlı adamın yaptığı sosyal medyada olay oldu

İki bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

İki bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

İstanbul'da son durum! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluğu

İstanbul'da son durum! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluğu

Pandeminin gözdesi oldu! 10 bin yıllık buğdayın unuyla yapılıyor

Pandeminin gözdesi oldu! 10 bin yıllık buğdayın unuyla yapılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 yaşındaki çocuk uyuşturucudan öldü: 3 gözaltı

Mezarı açılarak otopsi yapıldı, gerçek ortaya çıktı! 3 gözaltı

İsteyene ücretsiz yemek verdi, ikinci şubeyi açtı: Dağıttıkça daha çok kazandım

İsteyene ücretsiz yemek verdi, ikinci şubeyi açtı

Konyaaltı Sahili, tatilcilere kaldı

Sokağa çıkma kısıtlamasında Konyaaltı sahili onlara kaldı

Serinlemek için girdikleri gölette boğuldular

Kahreden olay! Serinlemek için girdikleri gölette boğuldular

Bursa'da geri dönüşüm tesislerinde büyük yangın

Geri dönüşüm tesislerinde büyük yangın

Ataşehir'de evin bahçesinde Roma Dönemi eseri bulundu

Şaşırtan olay! Evin bahçesinde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.