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Alev alan motosikletini bırakıp kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 12:23 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde seyir halinde alev alan motosikleti sürücüsü bırakarak kaçtı.Kaza Orhaniye Mahallesi Demircioğlu Sokak üzerinde meydana geldi.

Alev alan motosikletini bırakıp kaçtı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde seyir halinde alev alan motosikleti sürücüsü bırakarak kaçtı.
Kaza Orhaniye Mahallesi Demircioğlu Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belli olmayan bir motosiklet sürücüsü, MERPA pazar yeri önünde seyir halinde iken motosiklet bir anda alev aldı. Alev alan motosikleti sürücü yolun kenarına bırakarak koşarak uzaklaştı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu İtfaiye ve emniyet ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 110 ekipleri yanan motosikleti söndürerek yangını kontrol altına aldı. Emniyet ekipleri ise incelemelerinde motorun tescilsiz ve plakasız olduğu bilgisine ulaştı.

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