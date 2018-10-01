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Alev alan motosikletten atlayıp kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 13:57 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, akaryakıt istasyonundan yakıtın doldurulduğu motosiklet, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Alev alan motosikletten atlayıp kurtuldu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Çiğli ilçesinde, akaryakıt istasyonundan yakıtın doldurulduğu motosiklet, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Motosikletteki yangın, güvenlik kamerasınca kaydedilirken sürücü, son anda atlayarak, kendisini kurtardı.
Çiğli'de bulunan akaryakıt istasyonundan yakıt alan sürücünün motosikleti, hareket etmek istediği sırada, alev aldı. Henüz belirlenemeyen nedenle motosiklette çıkan yangın, sürücüyü korkuttu. Alevler arasında kalan sürücü, motosikletten atlayarak, yanmaktan son anda kurtuldu. Motosikletten yükselen alevler, çevredekilerin yardımıyla söndürüldü. Motosikletteki yangın, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

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Alev alan motosikletten atlayıp kurtulduAlev alan motosikletten atlayıp kurtulduAlev alan motosikletten atlayıp kurtuldu

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