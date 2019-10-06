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Alev alan otobüsten son anda kurtuldular

YAŞAM HABERLERİ  | 06.10.2019 18:23 | Son Güncelleme

Adıyaman Kahta Karayolu üzerinde seyir halinde bulunan ve içerisinde 20’ye yakın yolcunun yer aldığı otobüs alev alev yandı. Yolcular son anda kurtuldu.

Alev alan otobüsten son anda kurtuldular

Yangın, Adıyaman Kahta Karayolu 5. kilometresinde bulunan Beşpınar Mesire alanı yakınlarında meydana geldi. Mehmet Atabay yönetimindeki otobüs, Kahta istikametinden Adıyaman istikametine gelirken bir anda alev aldı.

Elektrik aksamından kaynaklandığı tahmin edilen yangın otobüsün motor kısmında başladı. Yolcular dumanı fark ettiğinde sürücü otobüsü sağa çekti.

Yolcular panik ile otobüsten indi. Yangın bir anda büyüyerek otobüsü sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında panik yaşandı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren müdahalenin sonunda yangını kontrol altına alabildi.

Yangında otobüsü içi tamamen yanarken, büyük maddi hasar meydana geldi. Yangında herhangi bir ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

(İHA)

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