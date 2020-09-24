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Alev alan otomobil orman yangınına sebep oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 18:11 | Son Güncelleme

Eskişehir’in Mihalgazi ilçesinde bir aracın alev alması sonucu çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

Eskişehir’in Mihalgazi ilçesinde bir aracın alev alması sonucu çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yaklaşık 5 hektarlık alanda yangın devam ediyor.
Edinilen bilgilere göre yangın, öğle saatlerinde, Mihalgazi ilçesine bağlı Dokuz Mayıs Mahallesi Tozman Yayla Yolu mevkiinde meydana geldi. E.D.’nin kullandığı 26 PN 821 plakalı otomobil, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı. E.D. yanan araçtan yara almadan çıkarken, alevler çevredeki çam ağaçlarına sıçrayarak, yangının ormana yayılmasına sebep oldu. Yangın haberini alan ekipler, hemen bölgeye gelerek soğutma çalışmalarına başladı. Yangına; Eskişehir, Bursa ve Ankara Orman Bölge Müdürlüğü’nden 20 arazöz ve çok sayıda ekip gelirken, 1 yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi. Yaklaşık 100 görevlinin çalıştığı yangını söndürme çalışmaları ise hala devam ediyor.

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