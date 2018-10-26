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Alev alan otomobil park halindeki araçlara çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 05:48 | Son Güncelleme

Bornova'daki olayda yanan 4 araçta hasar meydana geldi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil park halindeki 3 araca çarptı.

Alınan bilgiye göre, Işıklar Mahallesi Bornova 4. Sanayi Sitesi'nde sürücüsü henüz tespit edilemeyen 35 UF 268 plakalı otomobil seyir halindeyken alev aldı. Sürücü ise otomobilden atlayarak olay yerinden uzaklaştı.

Bu sırada otomobil, park halindeki 06 GC 6112 ve 34 SK 2863 transit araçlar ile 35 MH 292 plakalı otomobile çarptı.

Söz konusu araçların da alev almasıyla yükselen dumanları gören güvenlik görevlileri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın sonucu 4 araçta hasar meydana geldi.

Polis ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi ve sürücünün tespiti için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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4 araç yandı otomobil park halindeki araçlar

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