Alev alan otomobil sürücüsü kendisini son anda dışarı attı

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) FATİH'te gece saatlerinde seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Otomobilinden alevlerin yükseldiğini gören sürücü hemen aracı durdurup son anda kendini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın Fatih'te gece saat 01:15 sıralarında sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BZS 553 plakalı otomobil seyir halinde giderken Turgut Özal Millet Caddesi üzerine geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Otomobilinden alevlerin yükseldiğini gören sürücü hemen aracı durdurup son anda kendini dışarı attı. Yoldan geçen diğer sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer bir yandan da durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale etti. Polis ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı kısa süreliğine caddeyi araç geçişine kapattı. İtfaiye ekipleri müdahalede bulunarak yanan otomobili tamamen söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangın sırasında aracın sürücüsü herhangi bir yara almazken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Tamamen yanan otomobil bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri de kapattığı caddeyi tekrar araç geçişine açtı.

İtfaiye ekipleri otomobilde çıkan yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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