Alev alan otomobilden son anda kurtuldu

Burhan CEYHAN/GERMENCİK (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Germencik ilçesinde, seyir halindeki otomobil motor kısmından bir anda alev alarak yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü ise otomobili durdurarak son anda kendini dışarı attı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Aydın-İzmir Otoyolu Söke Kavşağı'nda meydana geldi. Ömer Uyar yönetimindeki 35 AEL 355 plakalı otomobilin, Aydın'dan İzmir istikametine seyir halindeyken motor kısmı bir anda alev aldı. Otomobilin alev aldığını gören sürücü Uyar, aracı durdurarak kendini can havliyle dışarı attı. Olayın şokunu atlatan Uyar, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği olayda, sürücü Ömer Uyar aracın birden alev almaya başladığını nedenini ise bilmediğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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