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Alev alan otomobilinde yanarak, can verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 12:49 | Son Güncelleme

KIRŞEHİR'in Çiçekdağı ilçesinde sürücü Ayhan Öndeş (46) aracında çıkan yangın sonucu yaşamını kaybetti.

Alev alan otomobilinde yanarak, can verdi

Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR'in Çiçekdağı ilçesinde sürücü Ayhan Öndeş (46) aracında çıkan yangın sonucu yaşamını kaybetti.
Olay, dün gece Çiçekdağı ilçesi Alimpınar mevkiinde meydana geldi. Yozgat'ın Yerköy ilçesinden Kırşehir'de giden Ayhan Öndeş yönetimindeki 66 KN 249 plakalı otomobilde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sürücü Önder, çıkamadığı araçta yanarak, can verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından araçtan çıkarılan Önder'in cesedi Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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