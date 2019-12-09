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Alev alan talaş dolu tenekeyi balkondan attı, otomobil yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 10:10 | Son Güncelleme

 KARABÜK’te 2 katlı evde yaşayan Hacer A., talaşla mazotu karıştırarak sobayı yakmak istediği sırada teneke alev aldı.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARABÜK’te 2 katlı evde yaşayan Hacer A., talaşla mazotu karıştırarak sobayı yakmak istediği sırada teneke alev aldı. Hacer A.'nın alev alan tenekeyi balkondan atmasıyla park halinde bulunan otomobil yanarak hasar gördü.
Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi Musgen Sokak’ta meydana geldi. Hacer A., evinde sobayı yakmak için hazırladığı mazotla karışık talaşın bulunduğu tenekeyi sobaya dökmek isterken tenekenin içindeki talaş bir anda alev aldı. Panikleyen Hacer A., alevli tenekeyi balkondan aşağıya attı. Tenekenin isabet ettiği park halindeki otomobil alev aldı. Çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın daha fazla büyümeden vatandaşlar tarafından söndürüldü ancak otomobilin kaportasında hasar oluştu. Otomobil sürücüsü Özkan Çaylı, Hacer A.’dan şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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