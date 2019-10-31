Alev alan televizyon yangın çıkardı, 10 kişi dumandan etkilendi

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, 6 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede televizyonun alev alması sonucu çıkan yangın, kısa sürede büyürken, duman binayı sardı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürülen yangında dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Merkez Karatay ilçesi Büyük Sinan Mahallesi Destanlı Sokak'taki 6 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Ömer Bayram'a ait evdeki televizyonun bilinmeyen nedenle alev alması sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm odayı sararken, Ömer Bayram ve 7 aylık hamile eşi Büşra Bayram, yangına müdahale etmek istedi. Yangın sonrası duman tüm apartmanı sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle apartmanda mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İtfaiyenin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilendiği belirlenen 10 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

