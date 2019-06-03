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Alev alarak yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 16:15 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde hareket halindeki otomobil birden alev aldı.

Adana’nın Kozan ilçesinde hareket halindeki otomobil birden alev aldı. İçerisindeki sürücü ve yolcuların aracı terk ederek canlarını kurtardığı otomobil kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, olay Türkeli Mahallesi hastane kavşağında meydana geldi. Muzaffer Gök idaresindeki 01 FEG 20 plakalı otomobil seyir halindeyken birden alev aldı. Aracının yanmaya başladığını fark eden sürücü Muzaffer Gök ve araç içerisinde yolculuk eden ismi öğrenilemeyen kişiler otomobili terk ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ve itfaiye ekipleri yanan aracı uzun uğraşlar sonucu söndürebildi. Polis ekipleri ise güvenlik nedeniyle yolu bir süre trafiğe kapattı. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken araç sürücüsü ve yanında yolculuk edenler olaydan yara almadan kurtuldu.
Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

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