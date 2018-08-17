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Alev Alatlı'dan çok tartışılacak sözler: Erdoğan'ı eleştiren aydınlar ergen ve atarlıdır

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 00:18 | Son Güncelleme

Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Alev Alatlı, "En mutsuz zamanımdayım türü yaklaşımları yakıştırmıyorum. Geline oyna demişler, yerim dar demiş. Bugünkü Türkiye’den mutsuz olan ve Erdoğan’ı eleştiren aydınlar atarlı ve ergendir. Durup dururken atar yapıyorsunuz" dedi.

Alev Alatlı'dan çok tartışılacak sözler: Erdoğan'ı eleştiren aydınlar ergen ve atarlıdır

Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Alev Alatlı Habertürk'te Açık ve Net programında Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.

ABD-TÜRKİYE ARASINDA YAŞANAN KRİZ

Alatlı, "Her şey gibi sonu vardır. Sonuçlarından ders alınırsa bir şeyleri götürür. Hayır olacak tarafı yoktur. ABD'ye bağımlı olmak tuhaf bir anlatım. Kendi ayakları üzerinde duran bir ülke olmaya çalışmak lazım. Amerika Amerika olalı böyle başkan görmedi. Trump nükleer denizaltındaki delirmiş kaptan gibi" dedi.

“Sistemler binicilerine göre kişnerler." diyen Alatlı, "İnsan faktörüdür olayı götüren" ifadesini kullandı.

"Dünyada bir Erdoğanofobi olduğunu düşünmüyorum, Erdoğan değil de başka bir lider olsaydı yine aynı şeyler olurdu" diyen Alatlı, "Seçimin koşulları aynı olacaktı, hedef Türkiye. Kim bu oyu alabilirdi ki. Bu söylem ile alınabilecek bir oydu. Onu aldı" ifadesini kullandı.

Alatlı, "Erdoğan’a oy veren yüzde 52’nin saklı korkuları, arzuları ve niyetleri var. Korkusu ekonomik. İtilip kakılma korkusu var. İsmet İnönü devrinde köylünün Ankara'ya girmesi yasaktı. Böyle bir yerden geldiğinizi düşünün.Bir taraftan gurur var." dedi.

“BUGÜNKÜ TÜRKİYE’DEN MUTSUZ OLAN VE ERDOĞAN’I ELEŞTİREN AYDINLAR ATARLI VE ERGEN”

Yazar Alev Alatlı, Türkiye’deki aydınlar konusuyla ilgili olarak, “Ergen buluyorum. En mutsuz zamanımdayım türü yaklaşımları yakıştırmıyorum. Geline oyna demişler, yerim dar demiş. Ergen ve atarlı bir tavır olarak görüyorum. Durup dururken atar yapıyorsunuz” dedi.

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Alev Alatlı erdoğan Kapadokya Üniversitesi

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