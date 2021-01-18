Alev Alev 11. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Çiçek ve Rüya'yı gözyaşlarına boğan duygusal anlar

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi 11. yeni bölümüyle 21 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelecek.

ALEV ALEV'İN 10. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çelebi'ye karşı büyük bir koz elde eden Cemre, kızı Güneş ile kavuşmaya bir adım daha yaklaştı. Hem Çelebi'nin boşanmayı kabul etmesi hem de Tomris'in yardımıyla akıl sağlığı yerinde raporunu alması Cemre'yi daha da güçlendirdi.

Ali'den bir türlü haber alamayan Çiçek ise İskender'in karşısına çıktı ancak Ali'yi, İskender'in elinden kurtaramadı. Bunun üzerine Rüya'dan yardım isteyen Çiçek'e destek gecikmedi.

Rüya, Ozan ve Ömer, Ali'yi İskender'in kaçırdığını herkese duyurmak için haber yaptırmaya karar verdi. Üçü el birliğiyle haberi basıp duyurmayı başardı ancak bu hamle İskender'i durdurmaya yetmedi.



Ali yüzünden Şimal'den zaten şüphelenen İskender, hem gördükleri hem de Çelebi'den duyduklarıyla artık bir şeyler olduğundan iyice emin oldu. Ali'yi alması için Çiçek'i çağıran İskender, Çiçek'ten maskesini çıkarmasını istedi.