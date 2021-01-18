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Alev Alev 11. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Çiçek ve Rüya'yı gözyaşlarına boğan duygusal anlar

18.01.2021 00:39 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Alev Alev'in 11. yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Çiçek ve Rüya'nın karşı karşıya geldiği duygu dolu sahnede ikilinin gözyaşları içinde birbirine sarıldığı anlar herkesi derinden etkiliyor.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi 11. yeni bölümüyle 21 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelecek.

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Çelebi'ye karşı büyük bir koz elde eden Cemre, kızı Güneş ile kavuşmaya bir adım daha yaklaştı. Hem Çelebi'nin boşanmayı kabul etmesi hem de Tomris'in yardımıyla akıl sağlığı yerinde raporunu alması Cemre'yi daha da güçlendirdi.

Alev Alev (1)

Ali'den bir türlü haber alamayan Çiçek ise İskender'in karşısına çıktı ancak Ali'yi, İskender'in elinden kurtaramadı. Bunun üzerine Rüya'dan yardım isteyen Çiçek'e destek gecikmedi.

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Rüya, Ozan ve Ömer, Ali'yi İskender'in kaçırdığını herkese duyurmak için haber yaptırmaya karar verdi. Üçü el birliğiyle haberi basıp duyurmayı başardı ancak bu hamle İskender'i durdurmaya yetmedi.
Alev Alev (4)

Ali yüzünden Şimal'den zaten şüphelenen İskender, hem gördükleri hem de Çelebi'den duyduklarıyla artık bir şeyler olduğundan iyice emin oldu. Ali'yi alması için Çiçek'i çağıran İskender, Çiçek'ten maskesini çıkarmasını istedi.

Alev Alev (2)
Ali'nin hayatı tehlikede olduğu için çaresiz kalan Çiçek sonunda maskeyi çıkardı ve büyük yüzleşme gerçekleşti. İskender, Çiçek'in hayatta olduğunu öğrendi. Bu gelişme başta Tomris'in olmak üzere herkesin hayatında her şeyi alt üst etti. İskender, tüm basın mensuplarını toplayarak Çiçek'i insanların karşısına çıkardı ve yaşadığını gösterdi. İskender'in masum olduğunu ve onu bıçaklayanın Ali olduğunu söyleyen Çiçek, Kayabeyli ailesini herkesin önünde bir kez daha akladı. Tüm bu anlara şahit olan Rüya da Çiçek'in yaşadığını kendi gözleriyle gördü. Çiçek'in hala hayatta olduğunu herkes öğrenirken, bu durumun tüm dengeleri ne yönde değiştireceği şimdiden büyük merak konusu oldu.

Alev Alev (2)

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.
Alev Alev (1)
Alev Alev'in yeni bölümü 21 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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