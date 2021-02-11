MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Alev Alev 14. yeni bölüm 2. ön izleme sahnesi yayınlandı! Çiçek ve İskender arasında gergin anlar!

Alev Alev 14. yeni bölüm 2. ön izleme sahnesi yayınlandı! Çiçek ve İskender arasında gergin anlar!

11.02.2021 02:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen dizisi Alev Alev'in 14. yeni bölümünden çarpıcı bir ön izleme sahnesi yayınlandı. Çiçek ve İskender'in, Kenan'ın mezarında olduğu sahnede Çiçek'in yaşadığı acı izleyenleri derinden etkiliyor. Çiçek, İskender'e karşı büyük bir öfke patlaması yaşarken, ikili arasında gergin anlar yaşanıyor. Peki Alev Alev yeni bölümde neler olacak? İşte Alev Alev yeni bölüm konusu ve fotoğrafları.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi 13. yeni bölümüyle 4 Şubat Perşembe akşamı ekrana gelecek.

Alev Alev (1)

ALEV ALEV'İN 14. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ömer, babası Kenan'ın ölümüyle yıkılan Rüya'yı ayağa kaldırmak ve hayata döndürmek için, ona kendi çocukluğunu ve geçmişini açar.

Alev Alev (1)1

Öte yandan İskender ise masum olduğunu Rüya'ya kanıtlamak için harekete geçer.

Alev Alev (2)2

Alev Alev 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Cemre'ye Tomris, Çiçek ve Rüya'dan destek!Alev Alev 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Cemre'ye Tomris, Çiçek ve Rüya'dan destek!

Çelebi yeniden belediye başkanlığına adaylığını koymak üzeredir ve bunun için Cemre'ye ihtiyacı olduğunu anlar.

Alev Alev (3)

Çelebi'den reddedilmeyecek bir teklif alan Cemre, kızı Güneş'i görebilmek için bu teklifi düşünmek zorundadır.

Alev Alev (4)

Cemre, Çiçek, Rüya, Tomris ve Hanım bir araya gelerek, Çelebi ile olan mücadelelerinde yılmadan savaşacak kadın gücünü oluşturacaklardır.

Alev Alev (5)

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev (9)
Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

Alev Alev (7)

Alev Alev (8)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'da bir ilk: Şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu! Kilosu dudak uçuklatıyor Muğla'da bir ilk: Şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu! Kilosu dudak uçuklatıyor
Küvet sahnesiyle olay olmuştu! RTÜK'ten ceza geldi!Küvet sahnesiyle olay olmuştu! RTÜK'ten ceza geldi!
2020'nin en iyi dizileri listesinde tek Türk yapımı!2020'nin en iyi dizileri listesinde tek Türk yapımı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu

İbo Show'da kriz! Usta sanatçılar yer kapmak için birbiriyle yarıştı

İbo Show'da kriz! Usta sanatçılar yer kapmak için birbiriyle yarıştı

Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte 10 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte 10 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu

Araştırma sonuçlandı: Çift maske Kovid-19'a karşı daha fazla koruma sağlıyor

Araştırma sonuçlandı: Çift maske Kovid-19'a karşı daha fazla koruma sağlıyor

Gram altında orta vadede hedef 485 TL!

Gram altında orta vadede hedef 485 TL!

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Göğüs ucu belli olunca... Olay oldu

Göğüs ucu belli olunca... Olay oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tüm mal varlığını satıp köye yerleşmişti! Ünlü manken ağlayarak köy hayatını bıraktı

Tüm mal varlığını satıp köye yerleşmişti! Ünlü manken ağlayarak köy hayatını bıraktı

Tarık Akan'ın torunu Gece büyüdü! Dedesinin kopyası

Tarık Akan'ın torunu Gece büyüdü! Dedesinin kopyası

'Omurilik sarımsağı' yanıtıyla olay olan doktordan açıklama

'Omurilik sarımsağı' yanıtıyla olay olan doktordan açıklama

Diğer Haberler

Kardeşlerim dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! Kardeşlerim dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

İddialı dizinin yayın tarihi açıklandı!

Kuruluş Osman 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Bey'den hainlere gözdağı: Hainler temizlenecek kutlu devlet yükselecek

Kuruluş Osman 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Bey'den hainlere gözdağı: Hainler temizlenecek kutlu devlet yükselecek

Küvet sahnesiyle olay olan Sen Çal Kapımı dizisine RTÜK'ten ceza geldi!

Küvet sahnesiyle olay olmuştu! RTÜK'ten ceza geldi!

Sadakatsiz 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Asya ve Volkan'ın tehlikeli yakınlaşması!

Sadakatsiz'de tehlikeli yakınlaşma! Sosyal medyayı salladı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 51. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yıldız'ın son hali herkesi şaşırtıyor

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 51. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yıldız'ın son hali herkesi şaşırtıyor

Ceyda Düvenci 3 yıl sonra dizi setlerine döndü! Ceyda Düvenci, Öğrenci Evi dizisinde hangi rolde oynayacak?

Yıllar sonra dizi setlerine döndü!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.