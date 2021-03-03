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Alev Alev 17. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Alev Alev'de Ömer ve Ozan'ın duygusal anları

03.03.2021 23:48 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Alev Alev'in 17. yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Ömer ve Ozan'ın duygu dolu anlarının ekrana geldiği sahnede Ozan, dükkanını sattığı için Ömer'e sitem ediyor. Ömer ise Ozan'ın hapse girmemesi için dükkanını sattığını söylerken, bu hareketiyle aralarındaki dostluk bağının ne kadar kuvvetli olduğunu bir kez daha gösteriyor. İkilinin konuşması izleyenleri de derinden etkiliyor. İşte Alev Alev yeni bölüm özeti ve fragmanı.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi 17. yeni bölümüyle 4 Mart Perşembe akşamı ekrana gelecek.

Alev Alev (1)

ALEV ALEV'İN 17. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Güneş'in geçici velayetinin Cemre'ye verilmesiyle birlikte, Yedikule'de kara bulutlar dağılmaya başlar.
Alev Alev (6)
Çelebi'nin karşısında olan herkes mutlu bir şekilde yan yanadır. Çelebi, bunun üzerine Cemre ve ona yardım edenlere sağlam bir ders vermek için harekete geçer.

Alev Alev (2)

Çelebi'nin hamleleri, Cemre'yi bu sefer çok daha derinden etkileyecektir.

Alev Alev (3)

Çiçek ise İskender'le ilgili intikam planını Rüya'dan gizlemek için çaba sarf ederken, İskender'in kendisine tatlı bir sürpriz hazırladığından haberdar değildir.

Alev Alev (4)

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev (5)
Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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Demet Evgar Dilan Çiçek Deniz
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