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  4. Alev Alev 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çelebi Cemre'yi yakalıyor mu? Alev Alev 3. son bölümde neler oldu?

Alev Alev 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çelebi Cemre'yi yakalıyor mu? Alev Alev 3. son bölümde neler oldu?

20.11.2020 00:16 | Son Güncelleme:
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Alev Alev dizisi 3. son bölümüyle 19 Kasım Perşembe akşamı Show TV’de ekrana geldi. Ay Yapım imzalı Alev Alev’in 4. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Rüya'nın Ömer'in avukatı olduğu için tepki çektiği tanıtımda Çiçek'ten "Sen benim katilimsin!" sözlerini duyan İskender şoke oluyor. Çelebi'nin, Ozan'ın evinde saklanan Cemre'yi bulduğu anlarda tansiyon yükselirken Cemre, giderek köşeye sıkışıyor. İşte Alev Alev 4. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ve Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev'in 26 Kasım Perşembe ekrana gelecek olan 4. yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak. Yeni bölüm fragmanında, Çelebi'nin eve kadar gelmesi Cemre'yi korkutuyor.

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ALEV ALEV'İN 3. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kızı Güneş'le birlikte Çelebi'den kaçmayı başaran Cemre, hep hayalini kurduğu hayata artık çok yaklaşmıştı ancak Çelebi, onların peşine düştü. Üstelik sadece Cemre değil, Cemre'ye yardım ettiğini öğrendiği Ömer de tehdit altındaydı. Tomris'in büyük planı yüzünden Çiçek, Şimal olarak çaresiz ve umutsuz hayata tutunmaya çalışırken, diğer tarafta sahte DNA raporunun çıkmasıyla Çiçek'in ölümü resmiyet kazandı.

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Hayatının en zor günlerini yaşayan Rüya ise Çiçek'in ölüm haberinin kesinleşmesiyle büyük bir acı yaşarken kendini bu anlarda yine Ömer'in yanında buldu. Ömer’den Cemre’nin yaşadığını öğrenen Rüya, yaşanan pek çok şeyle ilgili Çelebi’den şüphelenmeye başladı. Rüya'nın babası Kenan ve İskender'in, sarnıçtaki yangınla olan bağlantısı ise izleyenleri adeta şoke etti.

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Tarihi eserleri kaçırmak için davet sonrası bir yangın çıkarmayı planladıkları ancak yangın çıkması için kurdukları düzeneğin, mutfakta çıkan gerçek bir yangın yüzünden erkenden patlayınca o korkunç gecenin yaşanıldığı öğrenildi. Gerçeği saklamak için seçilen kurban ise artık İskender'in en büyük düşmanı olan Ömer oldu.

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Polise ihbar edilen Ömer, kundaklama şüphesiyle gözaltına alındı. Kendi hayatından vazgeçmeyi düşünen Çiçek'in tek dayanağı Atlas olurken, Atlas'ın babası Bülent'in gelişi hem Tomris'in hem Çiçek'in hayatında neleri değiştireceği sorusunu akıllara getirdi. Cemre'nin ise Çelebi'den kaçışı devam ederken, Güneş'in hastalanması tüm planları altüst etti. Anne-kız hastaneye gelirken, Çelebi de onların izini buldu.

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Çelebi, Güneş'i yakalarken Ozan, Cemre'yi zorla hastaneden götürerek yakalanmasına mani oldu. Kızını almadan gitmek istemeyen Cemre yine bir çıkmazın içine sürüklenirken, “Çelebi'nin elinden Güneş'i nasıl kurtaracak?” sorusu akıllara geldi.

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Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev'in yeni bölümü 26 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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