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Alev Alev 8. bölüm final sahnesinde büyük şok! Alev Alev'de Ali, Çiçek gerçeğini öğrendi

25.12.2020 03:11 | Son Güncelleme:
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Alev Alev dizisi 8. son bölümüyle Show TV'de ekrana geldi. Alev Alev'in son bölümünde Ali, Çiçek gerçeğini öğrendi. Yüzünü sevdiği adamdan saklamaya çalışan Çiçek sonunda dayanamayıp yüzünü açtırdı. Ali gördüğü manzara karşısında şok olurken Çiçek ise gözyaşlarını tutamadı. Peki Alev Alev 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Alev Alev 8. son bölüme damga vuran Çiçek ve Ali sahnesi.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisinin 24 Aralık Perşembe akşamı 8. son bölümüyle ekrana geldi. Alev Alev son bölümde, artık bir şeyler döndüğünden emin olan Ali hemen eve dönüp Çiçek’i zorlamaya başladı. Çiçek yüzünü açarken Ali ise hayatının şokunu yaşadı.
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ALEV ALEV 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Show TV'de perşembe akşamları seyirci karşısına çıkan Alev Alev dizisi, 31 Aralık Perşembe akşamı yılbaşı nedeniyle ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü 7 Ocak Perşembe akşamı ekranda olacak. Alev Alev'in 9. yeni bölüm fragmanı da önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

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ALEV ALEV SON BÖLÜM ÖZETİ

Cemre, akıl sağlığı raporu almak için karşısına çıktığı heyetin kararını beklerken, Çelebi'nin her şeyi altüst edecek planından habersizdir.
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Vergi borcu sonrası eve haciz gelme tehlikesi ile karşılaşan Ozan'ın başı, daha büyük bir belaya girer. Ömer'in vurulmasından sonra Rüya ile Ömer'in kalpleri birbirine daha fazla kenetlenmeye başlar.

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Ali tarafından bıçaklanan İskender'in hastanede gözlerini açmasının ardından, Tomris ve Çiçek'i zor saatler beklerken, Ali'nin kaderi sonsuza dek değişmek üzeredir.
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Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!
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