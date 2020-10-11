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Alev Alev dizisi 1. bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Demet Evgar'ın performansıyla etkiledi! İşte Alev Alev oyuncu kadrosu

11.10.2020 22:08 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin yeni dizisi Alev Alev'in 1. bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Sayısız kadına ses ve nefes olacak dizinin ilk bölümünden yayınlanan ön izleme sahnesinde bir avukatlık ofisinde yaşadığı acıları, gördüğü şiddeti anlatmaya çalışan Demet Evgar’ın canlandırdığı Cemre’nin isyanı ve adalet arayışı izleyenleri etkiledi. Demet Evgar'ın performansına sosyal medyada övgü yağdı. Peki Alev Alev dizisi konusu nedir? İşte Alev Alev oyuncu kadrosu.

Ay Yapım imzalı ‘Alev Alev’den ilk ön izleme sahnesi yayınlandı. Show TV’de ekranlara gelecek dizinin sosyal medyaya özel paylaşılan ön izleme sahnesi seyirciye bugüne kadar ekranlarda anlatılan kadın hikayelerinden çok ayrılan, gerçek hayata çok başka türlü bakan bir projenin geldiğinin sinyallerini veriyor.

Alev Alev (2)

Birbirinden farklı, güçlü üç kadının bambaşka hikayelerle kesişen hayatlarına odaklanacak olan Ay Yapım’ın yeni dizisi ‘Alev Alev’ için geri sayım devam ediyor. Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz’i başarılı yönetmen Ahmet Katıksız’ın rejisi ve Burcu Görgün Toptaş’ın kalemiyle buluşturan dizi bugüne kadar yapılan kadına şiddet hikayelerinin aksine farklı anlatım tarzı ve görsel diliyle seyirciyi ekrana kilitleyecek.
Alev Alev

DEMET EVGAR SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Demet Evgar’ın canlandırdığı Cemre’nin isyanı ve adalet arayışı izleyenleri etkiledi. Demet Evgar'ın performansına sosyal medyada övgü yağdı.

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Kadrosunda Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, ve Dilan Çiçek Deniz dışında, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay’ı buluşturan ‘Alev Alev’, ilk bölümüyle yakında Show TV’de izleyicisiyle buluşacak.
Alev Alev (1)

ALEV ALEV DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Büyük aşkla evlenerek düştüğü şiddet dolu kabustan küçük kızıyla birlikte kurtulmaya çalışan Cemre… Güzel, ayrıcalıklı hayatında gerçeğin yakıcı yüzüyle hiç karşılaşmamış Rüya… Fedakar dünyasında kendi için küçük bir mutluluk sayfası açmaya çalışırken varlığıyla özdeş güzelliğini, kimliğini yitirmenin eşiğindeki Çiçek.

Alev Alev (2)

Karakterleri ve hikayeleri birbirinden çok farklı bu üç kadının kaderleri bir sarnıçta çıkan yangında kesişir. Alevlerin ardından hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Sil baştan giriştikleri mücadelede yolları gerçek aşka ve iyi kötü tüm yanlarıyla gerçek hayata düşer. Dışarıdan örnek adam olarak görünen varlıklı, karizmatik, imtiyazlı Çelebi’nin yok edici, kötücül soluğu hepsinin ensesindedir.

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