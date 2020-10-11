Alev Alev dizisi 1. bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Demet Evgar'ın performansıyla etkiledi! İşte Alev Alev oyuncu kadrosu

Birbirinden farklı, güçlü üç kadının bambaşka hikayelerle kesişen hayatlarına odaklanacak olan Ay Yapım’ın yeni dizisi ‘Alev Alev’ için geri sayım devam ediyor. Demet Evgar , Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz’i başarılı yönetmen Ahmet Katıksız’ın rejisi ve Burcu Görgün Toptaş’ın kalemiyle buluşturan dizi bugüne kadar yapılan kadına şiddet hikayelerinin aksine farklı anlatım tarzı ve görsel diliyle seyirciyi ekrana kilitleyecek.

Ay Yapım imzalı ‘Alev Alev’den ilk ön izleme sahnesi yayınlandı. Show TV’de ekranlara gelecek dizinin sosyal medyaya özel paylaşılan ön izleme sahnesi seyirciye bugüne kadar ekranlarda anlatılan kadın hikayelerinden çok ayrılan, gerçek hayata çok başka türlü bakan bir projenin geldiğinin sinyallerini veriyor.

ALEV ALEV DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Büyük aşkla evlenerek düştüğü şiddet dolu kabustan küçük kızıyla birlikte kurtulmaya çalışan Cemre… Güzel, ayrıcalıklı hayatında gerçeğin yakıcı yüzüyle hiç karşılaşmamış Rüya… Fedakar dünyasında kendi için küçük bir mutluluk sayfası açmaya çalışırken varlığıyla özdeş güzelliğini, kimliğini yitirmenin eşiğindeki Çiçek.

Karakterleri ve hikayeleri birbirinden çok farklı bu üç kadının kaderleri bir sarnıçta çıkan yangında kesişir. Alevlerin ardından hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Sil baştan giriştikleri mücadelede yolları gerçek aşka ve iyi kötü tüm yanlarıyla gerçek hayata düşer. Dışarıdan örnek adam olarak görünen varlıklı, karizmatik, imtiyazlı Çelebi’nin yok edici, kötücül soluğu hepsinin ensesindedir.

