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Alev Alev dizisi 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Alev Alev'de Cemre isyan ediyor: Artık tek başıma savaşacağım

01.12.2020 02:55 | Son Güncelleme:
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Show TV'de ekrana gelen Alev Alev dizisinin 5. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Cemre'nin Güneş'i görmek istediği tanıtımda Kenan, Ömer ile görüştüğü için Rüya'ya sert tepki gösteriyor. İskender, "Ben istersem ölürsün, ben istersem özgürsün!" sözleriyle Ömer'i açıkça tehdit ederken, Ömer'in bu anlarda verdiği tepki dikkat çekiyor. Cemre ise "Artık ben tek başıma savaşacağım" diyerek isyan ediyor. İşte Alev Alev dizisi 5. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi 5. yeni bölümüyle 3 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelecek.

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ALEV ALEV 4. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ozan sayesinde Çelebi'ye yakalanmaktan kurtulan Cemre, kızı Güneş'ten ayrılmak zorunda kaldı.

Alev Alev 4. son bölüm final sahnesinde Cemre'nin isyanı: Bu ülke artık bizim olmalı, bizi öldürmek isteyenlerin değilAlev Alev 4. son bölüm final sahnesinde Cemre'nin isyanı: Bu ülke artık bizim olmalı, bizi öldürmek isteyenlerin değil

Ömer ise kendini çok büyük bir kumpasın içinde buldu ve sarnıcı kundaklama şüphesiyle gözaltına alındı. Rüya, Ömer'i ağır suçlamalardan kurtarmaya çalışırken onu hem Ömer hem de babası Kenan durdurmak istedi. Ancak Rüya, Ömer'in avukatı olmaktan vazgeçmedi.

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Cemre'yi Ozan'ın evinde bulan Çelebi, onu vermesi zor bir kararla başbaşa bıraktı; Cemre, ya hapse girecek ya da eve dönecekti! Çiçek ise Atlas'ın, onun annesi olmadığını bildiğini öğrendi. Hem Atlas'ın yardıma muhtaç hali hem Tomris'in anlattıkları, bunların üstüne Bülent'in evdeki varlığı Çiçek'i giderek zorladı. Atlas'a rağmen Çiçek, Bülent ile aynı evde kalamayacağını Tomris'e söyledi.

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Tomris'in tek çaresi, Bülent'i göndermek olunca harekete geçti ama sunduğu büyük teklife rağmen Bülent, gitmeyi kabul etmedi. Rüya, Ömer'in yangından kurtardığı bir tanığın ifade vermesini sağlayınca gözler Kayabeylilere çevrildi.

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Böylelikle serbest kalan Ömer, kendisine iftira atan kişinin Selim olduğunu anlayınca hesap sormak için onun karşısına çıktı ve ifadeyi İskender'in verdirdiğini öğrendi.

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Cemre'nin kararının öğrenildiği final anları ise seyircileri ekran başına kilitledi. Çelebi, Cemre'nin eve döneceğini zannederken Cemre, Çelebi'ye karşı vereceği mücadeleyi resmen başlattı.

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Basına açıklama yaparak Çelebi'nin onu zehirlediğini, psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını herkese söyledi. Cemre'nin açıklama yaptığı anlar soluksuz izlenirken Cemre'nin mücadelesinde neler yaşanacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.

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Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev'in yeni bölümü 3 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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