Alev Alev dizisi 5. yeni bölümden ön izleme sahnesi yayınlandı! Alev Alev'de Cemre'den Ozan'a itiraf: Sadece 50 liram kaldı

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi 5. yeni bölümüyle 3 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelecek. Alev Alev dizisinin 5. yeni bölüm ön izleme sahnesinde ise Cemre ve Ozan'ın sıcak sohbeti dikkatleri çekiyor.

ALEV ALEV 4. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ozan sayesinde Çelebi'ye yakalanmaktan kurtulan Cemre, kızı Güneş'ten ayrılmak zorunda kaldı.

Ömer ise kendini çok büyük bir kumpasın içinde buldu ve sarnıcı kundaklama şüphesiyle gözaltına alındı. Rüya, Ömer'i ağır suçlamalardan kurtarmaya çalışırken onu hem Ömer hem de babası Kenan durdurmak istedi. Ancak Rüya, Ömer'in avukatı olmaktan vazgeçmedi.

Cemre'yi Ozan'ın evinde bulan Çelebi, onu vermesi zor bir kararla başbaşa bıraktı; Cemre, ya hapse girecek ya da eve dönecekti! Çiçek ise Atlas'ın, onun annesi olmadığını bildiğini öğrendi. Hem Atlas'ın yardıma muhtaç hali hem Tomris'in anlattıkları, bunların üstüne Bülent'in evdeki varlığı Çiçek'i giderek zorladı. Atlas'a rağmen Çiçek, Bülent ile aynı evde kalamayacağını Tomris'e söyledi.