Alev Alev'in Çiçek'i Hazar Ergüçlü yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile tatilde!

Birçok dizide aldığı rol ile adından söz ettiren Hazar Ergüçlü, kendisinden 19 yaş büyük yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile rotayı Fethiye'ye çevirdi. Rol aldığı dizinin çekimlerinin bitmesinin ardından ünlü çift tatil sezonu açtı. Ergüçlü, gün boyu deniz ve güneşin keyfini sürerken, Onur Ünlü tişörtünü çıkarmadı.
Hazar Ergüçlü yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile Fetiye tatilinde!
Şu sıralar Alev Alev adlı dizide rol alan başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü, yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile tatil sezonunu açtı.
Soluğu Fethiye'de aldılar
Rol aldığı dizi Alev Alev'de sona gelinirken, çekimlerin bitmesi ile Fethiye tatine çıktı.
Ünlü tişörtünü dahi çıkarmadı
Öte yandan Ergüçlü denizin tadını çıkarırken, Ünlü'nün tişörtünü dahi çıkarmaması dikkat çekti.
Nefesleri kesti
Geçtiğimiz günlerde siyah bikinisi ile poz veren başarılı oyuncu nefesleri kesti. Ergüçlü, deniz sezonunu açarken bu kez pembe bikini tercih etti.
Sevgilisini öpücüklere boğdu
Kendisinden 19 yaş büyük sevgilisi Ünlü ile tatilin tadını çıkaran Ergüçlü, sevgilisi tarafından öpücüklere boğuldu.
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