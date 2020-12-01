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  4. Alev alev yanan 5 tır kullanılmaz hale geldi

Alev alev yanan 5 tır kullanılmaz hale geldi

01.12.2020 09:08 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir tır garajında park halindeki 5 tır alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir tır garajında park halindeki 5 tır alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangının nasıl çıktığı bilinmezken, kundaklama üzerinde durulduğu öğrenildi.
Olay, saat 03.00 sıralarında Düziçi ilçesi Karacaören Mahallesi’nde bulunan bir tır garajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde tır garajına park edilen 5 tır gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi uzun uğraşlar sonucunda yanan tırları güçlükle söndürdü.
5 tırın kullanılmaz hale geldiği yangında jandarma ekipleri kundaklama üzerinde duruyor.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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