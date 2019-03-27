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ALEV ALEV YANAN DAİREYE MAHALLELİ KOVALARLA SU TAŞIDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 05:20 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Bahçelievler'de 5 katlı bir binanın bodrum katında bulunan dairede gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Bahçelievler'de 5 katlı bir binanın bodrum katında bulunan dairede gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşularının dairesinde yangın çıktığını gören mahalle sakinleri kovalarla su taşıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sokakların park eden araçlar nedeniyle daralması olay yerine ulaşmakta zorluk çekti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, dairede yaşayan bir kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Şirinevler Mahallesi, Mithatpaşa 7 Sokak'taki 5 katlı bir binanın bodrum katında bulunan dairede gece saat 03:00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri komşularının dairesinden alevlerin yükseldiğini görünce korku dolu anlar yaşadı. Mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verirken bir yandan da evlerinde doldurdukları kovalarla yardıma koştu. Mahalle sakinleri itfaiye ekipleri gelene kadar daireden yükselene alevleri söndürmek için yoğun çaba sarf etti.

İTFAİYE ULAŞMKATA ZORLANDI
Vatandaşlar yangın çıkan dairede yaşayan Özkan Deniz isimli kişiyi de dışarı çıkararak sakinleştirdi. Bu sırada olay yerine gelen itfaiye sokakların park eden araçlar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Zor da olsa olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Olay yerinde bulunan sağlık görevlileri Özkan Deniz isimli daire sakinine ilk müdahaleyi ambulansta yaparak kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri yangını tamamen söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmazken dairede hasar meydana geldi.

KOVALARLA SU TAŞIDILAR
Dairede çıkan yangın bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de dairenin alev alev yandığı mahalle sakinlerinin de panik içerisinde olduğu görülüyor. Görüntülerin devamında ise mahalle sakinlerinin kovalarla yangına müdahale ettiği görülüyor. Ayrıca bazı vatandaşlar yangına müdahale ederken diğer vatandaşların da daire sahibi Özkan Deniz'e yardım ettiği görülüyor. Daha sonra da itfaiye olay yerine gelerek yangına müdahale ediyor. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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(CEP TELEFONU KAMERASI)
- Vatandaşın cektiği görüntüler
- Alev alev yanan daire
- Sokaktaki panik
- Vatandaşların kovalarla su taşıması
- Vatandaşların müdahalesi
- İtfaiye ekiplerinin gelmesi
- Genel ve detaylar

(AKTÜEL)
- Olayın meydana geldiği yer
- İtfaiye ekiplerinin sokağa girerken zorluk çekmesi
- İtfaiye ekiplerinin müdahelesi
- Vatandaş ile röp
- Polisin önlemi
- Daire sakininin ambulansa alınması
- Genel ve detaylar

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