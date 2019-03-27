ALEV ALEV YANAN DAİREYE MAHALLELİ KOVALARLA SU TAŞIDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Bahçelievler'de 5 katlı bir binanın bodrum katında bulunan dairede gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşularının dairesinde yangın çıktığını gören mahalle sakinleri kovalarla su taşıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sokakların park eden araçlar nedeniyle daralması olay yerine ulaşmakta zorluk çekti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, dairede yaşayan bir kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Şirinevler Mahallesi, Mithatpaşa 7 Sokak'taki 5 katlı bir binanın bodrum katında bulunan dairede gece saat 03:00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri komşularının dairesinden alevlerin yükseldiğini görünce korku dolu anlar yaşadı. Mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verirken bir yandan da evlerinde doldurdukları kovalarla yardıma koştu. Mahalle sakinleri itfaiye ekipleri gelene kadar daireden yükselene alevleri söndürmek için yoğun çaba sarf etti.