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Alev alev yanan ev küle döndü

14.03.2021 00:14 | Son Güncelleme:
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Edirne’de alev alev yanan ev küle döndü.

Edirne’de alev alev yanan ev küle döndü. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangın itfaiye ekiplerinin uzan uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Edirne’nin Menzilahir Mahallesi’nde bulunan ve kimsenin yaşamadığı tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale gerçekleştirdi. Geceyi aydınlatan alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir buçuk saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.
Alev alev yanarak kullanılmaz hale gelen evde, yangın esnasında kimsenin bulunmaması olası can kaybını önledi.
Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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