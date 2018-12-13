Alev alev yanan ev paniğe neden oldu

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da bir evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 493 sokak üzerindeki 5 katlı Ünal Apartmanı'nın son katındaki Rahime Püskül'e ait dairede saat 18:00'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede dairenin tamamını saran alevleri görenler durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Alev alev yanan dairede oturan Rahime Püskül?ün içeride olabileceği şüphesiyle hareket eden itfaiye ekipleri itfaiye aracının merdiveniyle balkondan içeri girip daireyi kontrol etti. Dairenin boş olduğunu belirleyen ekipler, yangına hem içeriden hem de dışarıdan tazyikli su sıkarak söndürdü. Bu sırada dumandan etkilenen bir kadın ambulansa alınarak tedavi edildi. Tamamen söndürülen yangının çıkış sebebi yapılan incelemenin ardından netleşeceği bildirildi.

