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  4. Alev Alev yanan geri dönüşüm fabrikasını söndürme çalışmaları sürüyor

Alev Alev yanan geri dönüşüm fabrikasını söndürme çalışmaları sürüyor

03.02.2021 17:54 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri, akaryakıt istasyonu ve mobilya fabrikası arasında alev alev yanan alana müdahale ediyor.
Yangın saat 16.45 sıralarında Gebze Pelitli Mahallesi 4418. Sokak üzerinde bulunan bir geri dönüşüm firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre geri dönüşüm firması depolama alanında malzemelerin tutuşması üzerine yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören firma çalışanları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli’nin tüm ilçelerinden ve İstanbul’un Kartal ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alev alev yanan geri dönüşüm depolama alanından yükselen siyah dumanlar ise kısa sürede gökyüzünü kapladı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, akaryakıt istasyonu ve mobilya fabrikası yakınında yanan alana müdahale ederek kontrol altına almak için söndürme çalışması başlattı. Güvenlik çemberine alınan yangın alanında söndürme çalışmaları sürüyor.

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