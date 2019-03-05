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Alev alev yanan kağıt yüklü tır, TEM’i trafiğe kapattı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 16:18 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu’nda alev alev yanan kağıt yüklü tır dorsesi iş makineleri yardımı ile itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Olay, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu, Dilovası Rampası mevki’i İstanbul istikametinde meydana geldi.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu’nda alev alev yanan kağıt yüklü tır dorsesi iş makineleri yardımı ile itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu, Dilovası Rampası mevki’i İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Muharem Güney idaresinde 74 BU 970 plakalı tır, seyir halindeyken bir anda kağıt ve karton yüklü dorsesinden dumanlar yükselmeye başladı. Tırı yolun kenarında durduran Güney, dorseyi kupa kısmından ayırarak durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri Sakarya’dan İstanbul’a gittiği öğrenilen tırın dorsesinde çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekipler yanan kağıtları iş makineleri yardımı ile söndürdü
Ekipler tarafından yapılan 1 saatlik çalışma ardından alevler kontrol altına alınabildi. Daha sonra olay yerine intikal eden Karayolları Müdürlüğü’ne ait iş makineleri ise yanar vaziyette olan kağıtları dağıtarak itfaiye ekiplerinin daha kısa sürede söndürmesi için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan 2 saatlik çalışmanın ardından dorsede çıkan yangın söndürüldü. Ekipler, iş makinelerinin yol kenarındaki su kanallarına taşıdığı kağıtlar için soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmanın ardından tır dorsesi çekici ve yanan kağıtlar iş makinesi ve çekici yardımı ile kaldırılacak.

Uzun araç kuyrukları oluştu
Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri ise yolun 2 şeridini kontrollü olarak trafiğe kapattı. Bir kısmı yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapalı kalan TEM Ototoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafiğin durma noktasına geldiği yolda dakikalarca bekleyen sürücüler yolun açılmasını bekledi. Polis ekipleri ise sürücülere yardımcı olarak sıkışan trafiğin açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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