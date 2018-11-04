Alev alev yanan otomobilin LPG tankı patladı

Mahir ALAN/BESNİ(Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'da, hareket halindeyken alev alan otomobilde patlama meydana geldi. Patlamada otomobil hurdaya dönerken, kapanan trafik yangının söndürülmesi ile açıldı.
Yangın, dün akşam saatlerinde Adıyaman-Besni karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Bilal Kirişçioğlu yönetimindeki 27 BP 803 plakalı otomobil, hareket halinden dumanlar yükseldiğini görünce otomobili park ederek, yanından uzaklaştı. Alevler içinde kalan otomobil LPG tankı patladı. Araç trafiğine kapanan yol ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı. Yangında otomobil hurda yığınına döndü. Yangının söndürülmesiyle jandarma araçların geçişlerine kontrollü şekilde izin verirken, yangının çıkış nedeni araştırıyor.
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