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Alev alev yandı

15.12.2020 16:43 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın Orhangaz ilçesinde Suriye uyruklu bir ailenin yaşadığı evde sobadan çıktığı tahmin edilen yangın bir anda bütün evi sardı.

Bursa’nın Orhangaz ilçesinde Suriye uyruklu bir ailenin yaşadığı evde sobadan çıktığı tahmin edilen yangın bir anda bütün evi sardı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınabildi.
Yangın saat 15.00 sıralarında Orhangazi’de Arapzade Mahallesi 6 Nolu Sokak üzerinde bulunan ve Suriye uyruklu 4 çocuklu bir ailenin evinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli ailenin çocukları ile birlikte komşularına gittiği sırada sobadan çıktığı tahmin edilen yangın bacayı kapladı. Çatıdaki yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan evdeki yangını kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangın devam ederken, evin içinde herhangi birisinin olup olmadığını kontrol etmek maksadıyla eve girdi. Evde yaşayan Suriye uyruklu ailenin evde olmadığı fark edilirken, ekipler yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrasında evdeki yangını söndürdü. Yangın sonrasında ev kullanılamaz hale gelirken, polis ve itfaiye ekipleri yangınla alakalı tahkikat başlattı.

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