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Alev alev yandı

23.02.2021 12:35 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde sabaha karşı üç katlı binanın çatısında çıkan yangın korku dolu ânlar yaşanmasına sebep oldu.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sabaha karşı üç katlı binanın çatısında çıkan yangın korku dolu ânlar yaşanmasına sebep oldu. Çatı katı tamamen yanarak kül oldu.
Cuma Mahallesi Sadıkzade Sokakta bulunan üç katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Henüz sebebi belirlenemeyen bir sebepten dolayı çatı kadından alevlerin yükseldiğini gören yoldan geçen vatandaşlar durumu polis ve İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yine gelen polis ekipleri binada oturanları uyandırarak evden çıkardı. Çok sayıda itfaiye aracı ile gelen ekipler yangına 4 koldan müdahale ederek uzun uğraşlar sonucu yangının diğer yerlere sıçramasının önüne geçti. Geceyi alevler aydınlatırken, çatı katı tamamen yanarak kül oldu. Yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor.

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