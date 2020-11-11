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Alev alev yandı! Esnafın yardımıyla böyle söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.11.2020 16:44 | Son Güncelleme

Rize'de park halindeki bir araç alev aldı. Çevredeki esnaflar, kullanılmaz hale gelen minibüsü söndürmek için büyük çaba sarf etti.

Yangın il merkezi Gülbahar Mahallesinde sabah saatlerinde park halindeki bir minibüste çıktı. Alınan bilgiye göre, park halinde olan minibüsten bir anda alevler yükselmeye başladı. Araçtan duman çıktığını gören Fatih Külünkoğlu isimli bir esnaf önce kendi dükkanından aldığı yangın tüpü ile yangına müdahale etti.

YANGIN HORTUMU ÇEKEREK SÖNDÜREBİLDİLER

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Aracın ön kısmını tamamen saran alevleri yangın tüpü söndürmeyince en yakın binadan yangın hortumu çeken Külünkoğlu bu kez aracı söndürmeyi başardı. Olay yerine gelen Rize Belediyesi itfaiye ekipleri ise duyarlı esnafın kaldığı yerden söndürme işini tamamladı. Yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.

(İHA)

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