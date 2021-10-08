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  4. Alev alev yandı! Onlarca kişi sokağa çıkıp izledi

Alev alev yandı! Onlarca kişi sokağa çıkıp izledi

08.10.2021 02:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan apartmanın çatı katında yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri sokağa çıkarak meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izlediler.

Alev alev yandı! Onlarca kişi sokağa çıkıp izledi

Yangın saat 00.30 sıralarında Sinanbey mahallesi Letafet sokakta bulunan 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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ÇATIYI SARDI, APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ

Yangın kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı. Yangını gören polis ekipleri, durumu İnegöl İtfaiyesine bildirip apartmanda ikamet edenleri kontrollü şekilde tahliye etti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

MERAKLI GÖZLERLE İZLEDİLER

Ekipler, yangına merdivenli araçlarla müdahale ettiler. Yangını gören mahalle sakinleri sokağa çıkarak meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izlediler. Yangın 1 saatte söndürüldü. Yangın sonucu çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bursa İnegöl
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