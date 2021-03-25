Alev Alev yeni bölüm fragmanı! Cemre büyük bir risk alıyor

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi 20. yeni bölümüyle 25 Mart Perşembe akşamı ekrana gelecek.

ALEV ALEV YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ALEV ALEV 20. BÖLÜM 1. FRAGMANI

ALEV ALEV 20. BÖLÜM 2. FRAGMANI

ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Cemre, Çelebi ile olan mücadelesini, aynı evin içinde, kocası ile dip dibe sürdürmeye başlar. Ali Çiçek'e son bir şans vermek için eve döndüğünde, şok olacağı bir tablo ile karşılaşır.

Birbirlerine tutkuyla bağlı olan Ömer ve Rüya, ilişkilerinde bir sınavdan geçmek üzeredir. Çelebi'ye karşı dışarıdan mücadele veren Ozan, Ömer ve Altan'ın yardımcısı Cemre olacaktır.

ALEV ALEV YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cemre evin içinde Çelebi'nin açığını ararken, Tomris'ten aldığı fikirle Çelebi'yi durdurmanın yolunu bulur.

Fakat başarıya ulaşabilmek için adımlarını son derece gizli atmak zorundadır. Restorandaki kavgadan sonra Ömer geri adım atmaz ve Rüya ile arası iyice gerilir.

İskender, Bülent'e karşı Çiçek'in yanında olurken, Çelebi'nin müdahalesi İskender'i uçurumun kenarına sürükler.