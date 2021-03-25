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Alev Alev yeni bölüm fragmanı! Cemre büyük bir risk alıyor

25.03.2021 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen dizisi Alev Alev 20. yeni bölümü ile bu akşam seyircilerin karşısına çıkıyor. Yeni bölüm fragmanında Cemre', mücadelesinden vazgeçtiğini söyleyerek şaşırtıyor ve Çelebi'den isteği kafalarda soru işareti bırakıyor. Ömer ile Rüya ilişkilerinde ciddi bir sorun yaşarken, Arzu'nun "İskender sana aşık oldu!" sözleri karşısında Çiçek'in ne diyeceği merakla bekleniyor.

Alev Alev yeni bölüm fragmanı! Cemre büyük bir risk alıyor

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi 20. yeni bölümüyle 25 Mart Perşembe akşamı ekrana gelecek.

ALEV ALEV YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ALEV ALEV 20. BÖLÜM 1. FRAGMANI

ALEV ALEV 20. BÖLÜM 2. FRAGMANI

ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Alev Alev yeni bölüm fragmanı! Cemre büyük bir risk alıyor

Cemre, Çelebi ile olan mücadelesini, aynı evin içinde, kocası ile dip dibe sürdürmeye başlar. Ali Çiçek'e son bir şans vermek için eve döndüğünde, şok olacağı bir tablo ile karşılaşır.

Alev Alev yeni bölüm fragmanı! Cemre büyük bir risk alıyor

Birbirlerine tutkuyla bağlı olan Ömer ve Rüya, ilişkilerinde bir sınavdan geçmek üzeredir. Çelebi'ye karşı dışarıdan mücadele veren Ozan, Ömer ve Altan'ın yardımcısı Cemre olacaktır.

ALEV ALEV YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cemre evin içinde Çelebi'nin açığını ararken, Tomris'ten aldığı fikirle Çelebi'yi durdurmanın yolunu bulur.

Alev Alev yeni bölüm fragmanı! Cemre büyük bir risk alıyor

Fakat başarıya ulaşabilmek için adımlarını son derece gizli atmak zorundadır. Restorandaki kavgadan sonra Ömer geri adım atmaz ve Rüya ile arası iyice gerilir.

Alev Alev yeni bölüm fragmanı! Cemre büyük bir risk alıyor

İskender, Bülent'e karşı Çiçek'in yanında olurken, Çelebi'nin müdahalesi İskender'i uçurumun kenarına sürükler.

Alev Alev yeni bölüm fragmanı! Cemre büyük bir risk alıyor

Ozan ve Cemre görüşebilmek için büyük tehlikeleri göze alırken, buluşmaları hayatlarını sonsuza dek değiştirecektir.

Alev Alev yeni bölüm fragmanı! Cemre büyük bir risk alıyor

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Show TV Alev Alev dizisi Berkay Ateş Berker Güven Cihangir Ceyhan Demet Evgar Dilan Çiçek Deniz
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