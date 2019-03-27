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Alev topuna dönen adam hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 12:16 | Son Güncelleme

Gaziantep’te sobayı tutuşturmak isterken alev alev yanan kişi kaldırıldığı hastanede 13 gün sonra hayatını kaybetti.

Alev topuna dönen adam hayatını kaybetti

Gaziantep’te sobayı tutuşturmak isterken alev alev yanan kişi kaldırıldığı hastanede 13 gün sonra hayatını kaybetti. Talihsiz adamın yandığı ve hortumla söndürüldüğü anlar ise kameralar tarafından kaydedilmişti.
Olay, Gaziantep’in Nizip ilçesindeki Galericiler Sitesi’nde 13 Mart’ta yaşandı. Bir oto galeride sönen sobayı tutuşturmak isteyen Ahmet Özer, sobaya yanıcı sıvı madde dökmek istedi. Bu esnada alevler bir anda yoğunlaşınca Ahmet Özer, panikle elindeki plastik şişede bulunan sıvı maddeyi üzerine de döktü. Kısa sürede üzerindeki kıyafetlere alev sıçrayan Ahmet Özer alev topuna döndü. İş yeri sahibi Mustafa T. kendisini can havliyle dışarı atan Ahmet Özer’e hortumla su sıkarak alevleri söndürdü. Ahmet Özer, kaldırıldığı Nizip Devlet Hastanesinden Gaziantep’teki 25 Aralık Devlet Hastanesi Yanık Merkezi’ne sevk edildi. Vücudunun yaklaşık yüzde 40’ında 3’üncü derecede yanıklar oluşan Özer, 13 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Özer’in ciğerlerinin büyük zarar görmesi nedeniyle kurtarılamadığı öğrenildi.
Özer’in cenazesi işlemleri için götürüldüğü Gaziantep Adli Tıp Kurumunda otopsisinin ardından memleketi Nizip’te defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Alev topuna dönen adam hayatını kaybetti

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