Alev topuna dönen araçtan canını zor kurtardı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde bir araç seyir halindeyken alev alev yandı.

Mudanya istikametinde ilerleyen 34 JB 1570 plakalı araç, Seyirtepe Güzelyalı ayrımında alev aldı. Otomobilinden duman çıktığını diğer araçların uyarmasıyla fark eden sürücü, otomobilini Seyirtepe mevkiinde feribot yolu olarak kullanılan sapağa çekti. Durmasıyla birlikte aracı alevler kaplarken, sürücü son anda kendini dışarı attı. Motor bölümünde başlayan yangın kısa zamanda bütün otomobili sardı. Büyükşehir itfaiyesinin müdahalesiyle söndürülen yangından geriye sadece demir yığını kaldı. Tek teselli sürücüsünün yara almadan kurtulması olurken, yangınla alâkalı tahkikat başlatıldı.



